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Харьковщина: в Золочеве под завалами дома нашли тело еще одной погибшей

Это третья жертва обстрела, совершенного несколько дней назад российскими оккупантами
Харьковщина: в Золочеве под завалами дома нашли тело еще одной погибшей
Разрушенный обстрелом дом / t.me/dsns_telegram

Вчера во время разбора завалов разрушенного захватчиками жилого 16-ти квартирного двухэтажного дома спасатели нашли фрагменты тела погибшей женщины. Об этом сегодня сообщили в ГСЧС. 

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“Вражеские обстрелы произошли еще 22 июня в поселке Золочев. Тогда стало известно о гибели 3-х человек. Тела 2-х из них удалось получить сразу”, - поделились спасатели.  

Отметим, что российские оккупанты ночью, 22 июня, обстреляли Харьков и Харьковскую область. Тогда погибли и получили ранения мирные жители.  

Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram
Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram

Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram
Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram

Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram
Разрушения в Харьковской области / t.me/dsns_telegram

Также напомним, что 28 июня оккупанты обстреливали Харьков и область из РСЗО и вертолетов Ка-52. В результате российских обстрелов погибли два человека, еще восемь получили ранения, зафиксированы многочисленные разрушения. 

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