Путин хочет продолжать атаки в Украине - Белый дом
Война РФ против Украины может закончиться одним днем, однако Путин намерен продолжать атаки. Об этом сообщает координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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По словам Кирби, Путин намеревается продолжать атаки ради достижения своих военных целей.
"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерение идти на переговоры. Он показывает намерение продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", - подчеркнул чиновник.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.