По словам Кирби, Путин намеревается продолжать атаки ради достижения своих военных целей.

Война РФ против Украины может закончиться одним днем, однако Путин намерен продолжать атаки. Об этом сообщает координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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По словам Кирби, Путин намеревается продолжать атаки ради достижения своих военных целей.

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерение идти на переговоры. Он показывает намерение продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", - подчеркнул чиновник.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.