ВСУ освободили село под Херсоном

Отбиты контратаки врага, уничтожена российская бронетехника

Бойцы ВСУ освободили от российских оккупантов село Потемкино в Херсонской области. Об этом сообщает Facebook-страница ВСУ.

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Утверждается, что село Потемкино, расположенное к северо-западу от Херсона, взяли под контроль военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады. При этом они успешно отразили несколько контратак врага, уничтожив БМП и танки противника. Одна машина "Тигр" попала в руки украинцев в качестве боевого трофея.

“Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВСУ выбили рашистов из острова Змеиный. Российские захватчики были вынуждены эвакуировать остатки своих войск.

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