ВСУ продолжают удерживать свои позиции в Лисичанске - британская разведка

Бои сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода

Украинские военные продолжают удерживать свои позиции в Лисичанске после отхода из Северодонецка. При этом войска используют ползучий подход со стороны Попасной, избегая форсирование реки Северский Донец на этом участке. Об этом сегодня сообщила в ежедневной сводке британская разведка.

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"Текущие наземные бои сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", - поделились в МО Британии.

Там добавили, что на оперативном уровне армия РФ продолжает добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских воинов в северной части Донетчины за счет наступления из Изюма.

"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", - отметили в разведке.

Напомним, что в разведке Великобритании высказались о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, а также о ситуации на востоке Украины.

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