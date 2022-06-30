ВСУ выбили рашистов из острова Змеиный – военные сделали заявление
ВСУ выбили рашистов из украинского острова Змеиный. Подробности об очередной успешной операции наших военных сообщили в Оперативном командовании "Юг".
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Так, на протяжении ночи украинские воины удачно провели очередной этап военной операции. Они наносили огневые удары ракетными и артиллерийскими подразделениями по российским оккупантам на острове Змеиный.
В результате этого захватчики были вынуждены бежать.
"…противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, предположительно, покинул остров", – говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что в данный момент идет доразведка окончательных результатов военной операции на Змеином.
Напомним, впервые об освобождении острова Змеиный сообщили соцсети.
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