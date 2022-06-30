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Верещук сказала, сколько тел погибших защитников удалось вернуть в Украину

В Украину удалось вернуть тела 300 погибших воинов
Верещук сказала, сколько тел погибших защитников удалось вернуть в Украину
Ирина Верещук / minre.gov.ua

За период полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть тела более 300 погибших защитников. Об этом во время брифинга сегодня заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. 

“Россия хочет возвращать тела, но не всегда может это делать, потому что они декларируют одно, а на самом деле по факту выходит другое. Когда происходит процесс обмена, Россия часто не может нам предоставить запрашиваемые тела, когда мы обращаемся с соответствующими письмами. Это сложный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть”, – сообщила Верещук. 

Она также надеется на то, что в вскоре произойдут очередные обмены и семьи павших воинов получат тела, чтобы их похоронить должным образом. 

Отметим, что недавно, 28 июня, в Запорожской области произошел очередной обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Украина вернула тела 46 героических защитников. Из них 21 - защитники “Азовстали". 

Напомним, ранее Верещук сообщила, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов. 

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