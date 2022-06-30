Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Такой запрет связан с антиукраинским характером деятельности этих структур

Сегодня во Львове ввели запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, а также Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала". Об этом сегодня сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.

Читайте также: Суд во Львове запретил "Партию Шария"

Такое решение было принято на закрытом заседании городского совета.

“Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины, я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу”, - поделился депутат.

Он добавил, что данное решение было принято в связи с антигосударственным и антиукраинским характером деятельности этих структур. Запрет необходим, со слов Ломаги, для консолидации украинского народа.

Напомним, что недавно Патриарх московский Кирилл отреагировал на отделение Украинской православной церкви от московского патриархата.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.