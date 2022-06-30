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Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Такой запрет связан с антиукраинским характером деятельности этих структур
Во Львове запретили деятельность УПЦ Московского патриархата
Церковь Святого Георгия Победоносца. Иллюстративное фото / wikipedia

Сегодня во Львове ввели запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, а также Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала". Об этом сегодня сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага.  

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Такое решение было принято на закрытом заседании городского совета. 

“Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины, я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу”, - поделился депутат. 

Он добавил, что данное решение было принято в связи с антигосударственным и антиукраинским характером деятельности этих структур. Запрет необходим, со слов Ломаги, для консолидации украинского народа. 

Напомним, что недавно Патриарх московский Кирилл отреагировал на отделение Украинской православной церкви от московского патриархата. 

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