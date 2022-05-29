Патриарх Кирилл отреагировал на отделение УПЦ: Все эти усилия не от Бога
Патриарх московский Кирилл отреагировал на отделение Украинской православной церкви от московского патриархата. По мнению путинского приверженца, который поддерживает "спецоперацию" и благословляет российскую армию в войне против Украины, процесс разделение церквей идет "не от Бога". Об этом сообщает "Украинская правда".
Читайте также: ПЦУ хочет отобрать у УПЦ МП часть Киево-Печерской лаврыПо мнению патриарха, что отделение УПЦ от МП "не достигнет истинной цели".
"Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет," - заявил Кирилл.
Также он якобы выразил "понимание" православной церкви Украины.
Читайте также: УПЦ МП сохраняет единство с Москвой - ПЦУПатриарх московский высказал "понимание" тяготам Украинской православной церкви.
"Мы с полным понимаем относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь. Мы с понимаем относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа," - высказался патриарх.
Напомним, что 27 мая Синод УПЦ МП объявил, что теперь он действует независимо от московской церкви. Собор осудил войну и выразил соболезнования всем пострадавшим в войне, а также выразил протест позиции патриарха Кирилла по отношению к войне в Украине.
Ранее мы писали, что украинский генерал выразил мысль, что Китаю даже "на руку" война в Украине. В Поднебесной могут даже радоваться происходящему, ведь идет ослабление его врагов - РФ и США.