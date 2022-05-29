Патриарх Кирилл отреагировал на отделение УПЦ: Все эти усилия не от Бога

Московский патриарх поддерживает действия российской армии в Украине.

Патриарх московский Кирилл отреагировал на отделение Украинской православной церкви от московского патриархата. По мнению путинского приверженца, который поддерживает "спецоперацию" и благословляет российскую армию в войне против Украины, процесс разделение церквей идет "не от Бога". Об этом сообщает "Украинская правда".

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По мнению патриарха, что отделение УПЦ от МП "не достигнет истинной цели".

"Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет," - заявил Кирилл.

Также он якобы выразил "понимание" православной церкви Украины.

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Патриарх московский высказал "понимание" тяготам Украинской православной церкви.

"Мы с полным понимаем относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь. Мы с понимаем относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа," - высказался патриарх.

Напомним, что 27 мая Синод УПЦ МП объявил, что теперь он действует независимо от московской церкви. Собор осудил войну и выразил соболезнования всем пострадавшим в войне, а также выразил протест позиции патриарха Кирилла по отношению к войне в Украине.

Ранее мы писали, что украинский генерал выразил мысль, что Китаю даже "на руку" война в Украине. В Поднебесной могут даже радоваться происходящему, ведь идет ослабление его врагов - РФ и США.