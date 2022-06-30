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Войска РФ взяли под контроль три села на Луганщине, - Генштаб

Информацией поделились в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины
Войска РФ взяли под контроль три села на Луганщине, - Генштаб
Оккупанты на Луганщине. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Оккупанты смогли захватить три населенных пункта в Луганской области - Камышеваху, Горское и Золотое. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. 

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"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", - поделился Громов. 

Отметим, что российские войска бросили практически все силы на захват Лисичанска Луганской области. По информации Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, сегодня утром захватчики вели наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.   

Напомним, что в результате вражеских обстрелов Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ, которая обеспечивала теплом и электричеством Северодонецк. 

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