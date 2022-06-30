Украинское ПВО в некоторых случаях сбивает до 60% крылатых ракет

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Украинские бойцы ПВО в некоторых случаях сбивают до 60% крылатых ракет, которые российские оккупанты выпускают по позициям ВСУ и по мирным населенным пунктам. Об этом 30 июня во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Так, 28 июня враг выпустил 4 крылатые ракеты по городу Днепр, из них 4 ракеты были сбиты.

Громов призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как некоторые типы вражеских ракет летят до своих целей считанные минуты, поэтому их трудно перехватить.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские ПВО с 23 февраля и по состоянию на утро 30 июня 2022 года сбили 143 крылатые ракеты, которые российские оккупанты выпустили по позициям ВСУ и по мирным населенным пунктам. Кроме того, за этот период украинские ПВО и ВВС сбили 217 самолетов, 185 вертолетов и 641 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, ранее ВСУ показали, как с помощью "Валькирии" уничтожили склад боеприпасов врага.

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