ВСУ показали, как с помощью “Валькирии” уничтожили склад боеприпасов врага

Украинские бойцы уничтожили склад российских боеприпасов на Донбассе

С помощью украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" ВСУ попали в боеприпасы российских захватчиков на Донбассе. Видео опубликовали на странице ОТУ “Север”.

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“Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к “Урагану” и уничтожили его!”, - подписали видео защитники.

Отметим, что на сегодняшний день бойцы ВСУ уже уничтожили 1573 танка, 3726 бронемашин, 790 артиллерийских систем, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов. Самые большие потери российские оккупанты вчера, 29 июня, понесли на Бахмутском направлении.

Напомним, что бойцы ВСУ освободили от российских оккупантов село Потемкино в Херсонской области.

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