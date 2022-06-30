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ВСУ полностью освободили Одесскую область от оккупантов – ОВА

В Администрации отреагировали на выдворение рашистов из острова Змеиный.
ВСУ полностью освободили Одесскую область от оккупантов – ОВА
Сергей Братчук / facebook.com/sergey.bratchuk

Сегодня, 30 июня, ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область. Последней временно захваченной россиянами территорией был остров Змеиный. Врага выбили из него в рамках удачной военной операции. Это прокомментировал спикер местной ОВА Сергей Братчук.

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Так, политик отреагировал на выдворение рашистов из острова Змеиный, указав, что записывает самое короткое видео за все время полномасштабного российского вторжения.

"Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Да Бог так по всей стране. Слава ВСУ! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам!", – сказал Братчук.

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Напомним, ранее в МИД Великобритании заявили, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины в обозримом будущем. Для этого нашу страну и вооружают.

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