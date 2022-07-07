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Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и Змеиному

Враг выпустил в сторону Одесской области несколько ракет
Оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и Змеиному
Ракета в небе. Иллюстративное фото / t.me/zoda_gov_ua

Сегодня на рассвете оккупанты нанесли ракетные удары по острову Змеиный и Одесской области. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук. 

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"Одесщина. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна”, - поделился Братчук.  

Он добавил, то российский захватчики также двумя ракетами сильно повредили причал освобожденного острова Змеиный. По предварительным данным, в результате вражеской атаки никто не пострадал.  

Отметим, что вчера вечером войска РФ пытались нанести очередной ракетный удар по Одесской области, однако силы ПВО ликвидировали угрозу. 

Напомним, что в Одесской области сотрудники СБУ выявили и нейтрализовали сеть российских интернет-агентов.

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