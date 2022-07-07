В Мариуполе оккупанты похитили все ценные экспонаты из музеев города

Захватчики вывезли из Мариуполя ценные картины, иконы и экспонаты

В Мариуполе музеи не только разрушены российскими обстрелами, но разграблены оккупантами: ценные экспонаты вывезены захватчиками. Об этом сегодня сообщили в Мариупольском городском совете.

В горсовете поделились, что Краеведческий и Художественный музеи города лишились своих коллекций, которые были культурным наследием Мариуполя и региона. Россияне украли подлинные картины Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты.

“Так же более 75 лет назад действовали нацисты. Грабили музеи и вывозили к себе. Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом. Они вернули в наш дом "никогда снова". Возмездие будет, а военных преступников ждет наказание. Мы все вернем в украинский Мариуполь!”, - подчеркнули в городском совете.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты используют шантаж, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум и получить как можно больше личных данных жителей города.

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