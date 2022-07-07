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МАУ подала в суд на Иран за сбитый Боинг

Украинская компания решила добиваться компенсаций через суд
 |  Автор: Юрий Кобзар
МАУ подала в суд на Иран за сбитый Боинг
Украинский Боинг сбили над Ираном 8 января 2020 г. / EPA / UPG

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подала судебный иск против государства Иран с требованием выплаты компенсаций за пассажирский самолет, который иранские силы ПВО сбили над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как выяснили журналисты, иск был подан еще в январе этого года в суд провинции Онтарио в Канаде. Вероятно, выбор юрисдикции был связан с тем, что подавляющее большинство пассажиров, погибших при крушении, были гражданами либо резидентами Канады. 

В качестве ответчиков по иску указаны государство Иран и иранская военно-политическая организация “Корпус стражей исламской революции” (КСИР). Как считается, именно боевики КСИР сбили Боинг украинской компании.

Напомним, РФ собралась продать украденное украинское зерно в Иран и другие страны Ближнего Востока. 

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