В Мариуполе во время разбора завалов на заводе подорвались 8 человек

Местных жителей набирают на разбор завалов на заводе им. Ильича

В Мариуполе местные жители продолжают страдать от российской оккупации. Гражданских привлекают к разборам завалов на территории ММК им. Ильича. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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Мирные жители разбирают завалы, несмотря на опасность наткнуться на взрывоопасные предметы. Так, только за последнюю неделю на таких работах на минах подорвались восемь гражданских. Они получили ранения разной степени тяжкости.

"Заработную плату не платят, обещают взять на работу после запуска завода. Поддерживая фейк о “китайцах, купивших завод”, - поделился Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты используют шантаж, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум и получить как можно больше личных данных жителей города.

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