В РФ заявили об уничтожении украинского десанта на Змеином

Россияне отреагировали на установку украинского флага на Змеином

Российские военные заявили об уничтожении украинского десанта, установившего флаг на острове Змеиный. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ

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По словам оккупантов, “на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе” украинские войска предприняли “попытку символической доставки флага” на остров, с которого ранее отступили россияне.

“Самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесён ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области”, – заявили оккупанты.

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Отметим, что никаких фото и видео подтверждений этим заявлениям агрессор не предоставил. Ранее сегодня в Одесской ОВА подтвердили, что россияне действительно ударили ракетами по причалу на Змеином. Однако украинские власти уверяют, что в результате этой атаки никто не пострадал.

Напомним, накануне в РФ заявили об уничтожении двух HIMARS на Донбассе. Однако эта информация так и не подтвердилась, а в ВСУ ее опровергли.

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