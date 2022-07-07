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В РФ заявили об уничтожении украинского десанта на Змеином

Россияне отреагировали на установку украинского флага на Змеином
 |  Автор: Юрий Кобзар
В РФ заявили об уничтожении украинского десанта на Змеином
Сегодня спецназ поднял флаг над Змеиным / t.me/mvs_ukraine

Российские военные заявили об уничтожении украинского десанта, установившего флаг на острове Змеиный. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ

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По словам оккупантов, “на фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе” украинские войска предприняли “попытку символической доставки флага” на остров, с которого ранее отступили россияне.

“Самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесён ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области”, – заявили оккупанты. 

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Отметим, что никаких фото и видео подтверждений этим заявлениям агрессор не предоставил. Ранее сегодня в Одесской ОВА подтвердили, что россияне действительно ударили ракетами по причалу на Змеином. Однако украинские власти уверяют, что в результате этой атаки никто не пострадал.

Напомним, накануне в РФ заявили об уничтожении двух HIMARS на Донбассе. Однако эта информация так и не подтвердилась, а в ВСУ ее опровергли.

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