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Ракетный удар по Краматорску: глава ОВА сообщил о количестве жертв

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру города
Ракетный удар по Краматорску: глава ОВА сообщил о количестве жертв
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.  

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Он поделился, что от обстрелов повреждены шесть построек, в том числе жилая многоэтажка и гостиница. Кириленко также добавил, что число жертв еще может возрасти.  

“Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают “воевать” с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним. Прошу всех: эвакуируйтесь! Эвакуация — это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!”, - подчеркнул глава администрации.  

Отметим, что сегодня оккупанты вновь обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате обстрела пострадали люди. 

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