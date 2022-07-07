Ракетный удар по Краматорску: глава ОВА сообщил о количестве жертв
Сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
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Он поделился, что от обстрелов повреждены шесть построек, в том числе жилая многоэтажка и гостиница. Кириленко также добавил, что число жертв еще может возрасти.
“Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают “воевать” с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним. Прошу всех: эвакуируйтесь! Эвакуация — это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!”, - подчеркнул глава администрации.
Отметим, что сегодня оккупанты вновь обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате обстрела пострадали люди.
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