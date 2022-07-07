Братская могила под Мариуполем увеличилась вдвое – СМИ

Только в этом месте, вероятно, уже похоронено около 15 тысяч жертв российской агрессии

В поселке Старый Крым в окрестностях Мариуполя оккупанты продолжают массово хоронить людей. Как свидетельствуют спутниковые снимки, за два месяца площадь массовых захоронений увеличилась вдвое. Об этом сообщает проект "Схемы".

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Журналисты ссылаются на снимки со спутника Planet Labs, где запечатлено кладбище в Старом Крыму. При этом городской совет Мариуполя оценивает в 15 тысяч количество людей, похороненных на этом месте с начала оккупации.

По словам советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты продолжают разбирать завалы разрушенных многоэтажек, под которыми часто находят десятки и сотни погибших. При этом кладбище в Старом Крыму – ближайшее к городу, где еще есть место для массовых захоронений.

Также в мэрии говорят, что помимо захоронений в траншеях жителей Мариуполя начали хоронить в индивидуальных могилах. Такие услуги предоставляют открывшиеся в городе частные ритуальные службы. Они берут с родственников около 20 тысяч гривен за похороны.

Напомним, в Мариуполе из-за порезов проводят ампутацию. В горсовете приводят пример, когда человек ранился во время стрижки ногтей, и из-за этого лишился пальца.

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