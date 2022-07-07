Хотел захватить три области: генералу РФ сообщили о подозрении

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокуроры Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении командующему войсками Центрального военного округа ВС РФ, который руководил операцией по захвату трех областей Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, генерал-полковник РФ принимал непосредственное участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений ВС РФ в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Он руководил военной операцией по попытке их захвата.

В феврале-марте 2022 года подозреваемый находился в селе Тереховка Черниговской области. Там в одном из фермерских хозяйств у него был командный пункт.

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Этого российского генерала подозревают в ведении агрессивной войны и в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, ранее командующему Восточным военным округом ВС РФ, который руководил операцией по захвату Киева, сообщили о подозрении в преступлении.

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