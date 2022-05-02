Генералу, который руководил операцией по захвату Киева, объявлено подозрение

Российский генерал, возглавляющий группировку Восток, непосредственно участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения воинских подразделений на территорию северных областей Украины.

Командующему Восточным военным округом ВС РФ, который руководил операцией по захвату Киева, сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Подозрение предъявлено о фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно информации от следствия, российский генерал, возглавляющий группировку Восток, участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения российской армии на территорию северных областей Украины. Также он лично руководил военной операцией по попытке захвата Киева с западного направления.

Следствие установило, что подозреваемый в марте 2022 года на протяжении двух недель проживал в захваченном российскими солдатами детском саду в селе Здвижовка Бучанского района. Там он обустроил штаб, из которого отдавал приказы по ведению боевых действий и контролировал их выполнение. В соседнем селе Катюжанка на стадионе захваченной школы генерал-полковник РФ вручал награды российским военным.

Генерала вместе с его подчиненными проверяют на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения.

Публикация Офиса генпрокурора / t.me/pgo_gov_ua

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.