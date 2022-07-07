ВСУ нанесли удар по Чернобаевке в 25-й раз

Оккупанты снова подставили под артиллерийский удар ВСУ свою военную технику

ВСУ снова нанесли удар по аэродрому в оккупированной Чернобаевке под Херсоном. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович у себя в Фейсбук.

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“Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й”, – написал он.

По словам Арестовича, удар по аэродрому, который используется оккупантами, был нанесен в 14.23. Было поражено скопление вражеской техники. По состоянию на 15.37 пожар на аэродроме продолжался.

Напомним, терроборона с боем взяла в трофей БМП оккупантов. Украинские военные захватили БМП-3 в бою, используя артиллерийское орудие и танковый обстрел.

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