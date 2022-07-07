ВСУ с помощью ударного дрона уничтожили российскую технику - видео

Видео с уничтожением вражеской техники показали в СБУ

Украинские защитники уничтожили российскую технику с помощью ударного дрона. Видео опубликовали в СБУ.

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"Горели российские танки, пылали... а над ними наши ударные дроны кружили. Бьём врагов там, где они не ждут, но бьём так мощно - чтобы сразу росла статистика их потерь!" - подписали видео правоохранители.

Таким образом ВСУ удалось уничтожить два танка Т-80, один танк Т-72 и один БМП-2.

Отметим, что всего на сегодняшний день украинские воины подбили и сожгли 1602 танка и 3797 бронемашин, уничтожили 815 артиллерийских систем и 247 РСЗО, сбили 217 самолетов и 187 вертолетов, а также потопили 15 военных кораблей и катеров врага.

Напомним, что в Херсоне российские оккупанты сжигают тела военных, чтоб скрыть свои потери.

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