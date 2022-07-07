Оккупанты арестовали мэра Купянска, который им помогал

Мацегора перешел на сторону врага в первые дни вторжения

Россияне арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на их сторону в самом начале полномасштабного вторжения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупантам", – заявил губернатор.

По словам Синегубова, в настоящее время нет информации о том, чем именно мэр Купянска не угодил своим нынешним хозяевам. Также губернатор не уточнил, как долго Мацегора находится под арестом.

Напомним, мэр Купянска Геннадий Мацегора сдал город российским войскам 27 февраля, о чем сам же заявил в видеообращении. Он отдал врагам коммунальную технику для окапывания и разместил солдат в общежитиях.

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