Войска РФ снова обстреляли Николаевщину - ОК Юг

После утреннего удара по региону враг атаковал населенный пункт в Витовском районе. Никто не пострадал.

Вечером 7 июля оккупанты обстреляли окрестности села Галицыново в Витовском районе Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг

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Сообщается, что обошлось без жертв. Также в сводке оперативного командования говорится, что авиация ВСУ трижды нанесла удары по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе села Давыдов Брод в Великоалександровском районе и села Правдино Белозерского района на Херсонщине.

"По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 рашистов, танк, гаубица Мста-Б, склад боеприпасов и БПЛА Орлан-10, уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья", - рассказали в командовании.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.