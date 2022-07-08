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В Николаеве прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги в городе раздались взрывы.
В Николаеве прогремели взрывы
Иллюстративное фото / Соцсети

Утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает местное издание Новости N.

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Во время взрывов была объявлена воздушная тревога. До этого поступали сообщения о запуске ракет с территории временно оккупированной Херсонской области.

Другие детали пока что не уточняются.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.

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