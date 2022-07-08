У Зеленского ответили Путину, который “всерьез еще не начинал войну”

Путин не считает огромные потери своей армии признаком того, что она участвует в полномасштабной войне

К настоящему моменту российская армия потеряла в боях против ВСУ уже более 30 тысяч человек. Но Владимир Путин считает, что Россия воевать еще не начинала. Этот парадокс прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Представитель Зеленского отметил, что на сегодняшний день российская армия потеряла уже около 37 тысяч человек убитыми, еще 12 тысяч боевиков потеряли так называемые “ЧВК”, которые воюют на стороне РФ. Вместе с ранеными потери россиян уже достигли 98-117 тысяч человек.

“Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.

Напомним, накануне Путин заявил, что РФ якобы еще всерьез не начинала войну против Украины. При этом он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

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