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Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы - Гайдай

Оккупанты грабят имущество местных жителей
Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы - Гайдай
Луганская область. Иллюстративное фото / t.me/luhanskaVTSA

Северодонецк, который недавно захватили российские войска, пребывает на грани гуманитарной катастрофы. В городе разрушено или повреждено около 80% зданий. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.  

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“Ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше выехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села. К примеру, в Северодонецке разрушены или повреждены процентов 80 жилья”, - поделился Гайдай. 

Он добавил, что некоторые люди платят огромные суммы, чтоб вернуться в родной город, но находят там пустые квартиры. Россияне грабят квартиры местных жителей, которых не было в городе.  

“Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике”, – объяснил Гайдай. 

Оккупанты крадут не только личные вещи жителей, но и вывезли из местного АТП четыре автобуса.  

Глава администрации добавил, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку отсутствует централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Захватчики уничтожили почти все до основания, а отремонтировать они ничего не смогут. Очистные постройки не работают, как и насосные станции. Стоки скапливаются. 

“А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа”, - считает Гайдай. 

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать врага в Луганской области. 

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