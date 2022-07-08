Оккупанты признали, что возобновить водоснабжение в Мариуполе невозможно

Ранее оккупационные власти обещали восстановить все коммуникации в городе

Оккупационные власти захваченного Мариуполя признали, что восстановить водоснабжение в городе невозможно. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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"Оккупационные власти наконец признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за обезвреживания водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского района”, - поделился Андрющенко.

Он добавил, что воронка от российской авиационной бомбы ФАБ-1000 в центре Мариуполя наглядно демонстрирует, почему это сделать невозможно. Советник объяснил, что большинство коммуникаций просто нереально возобновить, а строительство новых требует много времени, которого у захватчиков нет.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом.

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