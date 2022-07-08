Кулеба призвал министров G20 к решительному ответу на агрессию РФ

Дмитрий Кулеба обратился к министрам на саммите G20

Сегодня Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал министров на встрече G20 к решительному ответу на агрессию России, которая угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Об этом глава украинской дипломатии написал в своем Twitter.

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“Сегодня выступил на встрече министров G20 по приглашению министра иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, угрожающую миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один, и сегодняшняя встреча это подтвердила”, - поделился Кулеба.

Отметим, что на саммите присутствовал и Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако дипломат решил досрочно покинуть встречу G20 на Бали из-за массового бойкота.

Напомним, что в этом году традиционная фотосессия участников саммита G20 не состоится, так как ряд министров иностранных дел отказались фотографироваться вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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