Блинкен на G20 потребовал от РФ разблокировать экспорт украинского зерна
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 потребовал от РФ разблокировать вывоз зерна из Украины. Об этом сообщает Associated Press.
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Журналисты сообщают, что соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращаясь к МИД РФ Сергею Лаврову.
"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен.
Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.