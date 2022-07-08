Блинкен на G20 потребовал от РФ разблокировать экспорт украинского зерна

Журналисты сообщают, что соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращаясь к МИД РФ Сергею Лаврову.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 потребовал от РФ разблокировать вывоз зерна из Украины. Об этом сообщает Associated Press.

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Журналисты сообщают, что соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращаясь к МИД РФ Сергею Лаврову.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.