Участники саммита G20 из-за Лаврова не захотели делать совместное фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд глав МИД других стран не захотели участвовать в совместной фотосессии с представителем РФ.

В этом году традиционная фотосессия участников саммита G20 не состоится, так как ряд министров иностранных дел отказались фотографироваться вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Kyodo.

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На данный момент известно, что фотосессию перенесли на окончание саммита. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен был первым, кто отказался от совместной фотосессии с Лавровым.

Саммит G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. На него приглашены главы всех стран-участниц Большой двадцатки, в числе которых Путин и Зеленский. Позже власти Индонезии исключили личное присутствие Путина.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.