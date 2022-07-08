Полиция ликвидировала крупную наркогруппировку

Об этом сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

В Киевской области правоохранители выявили и прекратили деятельность наркогруппировки, участники которой изготавливали и продавали наркотики и психотропы. Об этом сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

По данным следствия, организовали преступную группировку четверо жителей Киевской и Одесской областей. Всего в банде было 11 человек. Один из них имел знания по синтезу химических соединений, поэтому часть психотропных веществ злоумышленники изготавливали сами. Другую часть они покупали большим оптом.

Фигуранты через четыре Telegram-канала предлагали разные наркотики и психотропные вещества - метадон, амфетамин, Альфа-PVP, экстази, LSD, мефедрон, каннабис, псилоцибиновые грибы, а также конфеты и шоколад с психотропными веществами.

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Установлено, что клиентская база наркодилеров составляла почти 1500 человек. Запрещенные вещества оплачивали криптовалютой, а получали их по почте.

Следователи полиции по данным фактам отрыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Во время обысков правоохранители изъяли запрещенных веществ на общую сумму более 25 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что у киевлянина нашли партию кокаина на 3,5 млн гривен.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua