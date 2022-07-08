Оккупанты подготовили неудачную "картинку" для ТВ

В Мариуполе оккупанты подготовили показательную квартиру для "красивой" пропагандистской картинки, но скрыть реальность не получилось.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне подготовили показательную квартиру для "красивой" пропагандистской картинки. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

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При этом авторы видеоролика не учли одного нюанса - разрушенный дом, как результат прихода "русского мира", был заметен даже с окна этой самой отполированной для пропагандистской картинки квартиры.

"Мариупольское зазеркалье: российские оккупанты подготовили показательный дом, а точнее квартиру - для ТВ-картинки. Но скрыть реальность невозможно. За окном открывается настоящий вид города - полностью разрушены многоэтажки. Цветочки на подоконнике - это вишенка на торте циничности оккупантов", - говорится в сообщении.

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