Зимой Славянск останется без отопления - мэр

Главной трудностью на данный момент является отсутствие централизованного газоснабжения, которое невозможно восстановить до окончания боевых действий.

В Славянске и других подконтрольных Украине городах севера Донецкой области будет невозможно организовать отопительный сезон. Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

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7 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко провел совещание с руководителями громад, где обсуждался предстоящий отопительный сезон. По словам мэра, главной трудностью на данный момент является отсутствие централизованного газоснабжения, которое невозможно восстановить до окончания боевых действий.

"Обогревать города электричеством - тоже не выход из ситуации. Северная часть области практически полностью питается от резервных линий. Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс", - написал Вадим Лях.

Единственный предложенный мэром выход - это чтобы в отопительный сезон в городах осталось минимальное количество людей.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.