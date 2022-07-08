Артиллеристы показали, как разбили вражескую САУ

В видеоролике бойцы поделились своим успехом в уничтожении военной техники оккупантов.

Украинские артиллеристы из бригады имени Великого князя Витовта показали, как из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ. Соответствующее видео они опубликовали в своем Facebook.

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В видеоролике бойцы поделились своим успехом в уничтожении военной техники оккупантов.

"Громом и пламенем! Совместная охота на САУ отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и воинов бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко", - говорится в сообщении бригады имени Великого князя Витовта.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.