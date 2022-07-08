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На Херсонщине горит склад оккупантов на заводе "Полимер" - ОВА

Пожар произошел в Киселевке Херсонской области
На Херсонщине горит склад оккупантов на заводе "Полимер" - ОВА
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Сегодня во временно оккупированной Киселевке на Херсонщине произошел пожар на заводе “Полимер”. Предположительно, там находился склад российских военных. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. 

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"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором предположительно находился склад российских военных", - написал Хлань. 

Отметим, что во время телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ артиллерией уничтожили два командных пункта армии РФ на Херсонском направлении. 

Также Сергей Хлань ранее сообщал, что в Новой Каховке Херсонской области ВСУ попали в склад с российскими боеприпасами.   

Напомним, что генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что уже через 3-4 недели Запорожская и Херсонская области, в том числе Херсон, могут быть освобождены от российских оккупантов.

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