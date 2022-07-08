Уже скоро: Генерал назвал сроки освобождения Запорожья и Херсонщины

ВСУ заставят рашистов бежать из украинских регионов, операции будут очень активными, говорит он.

Генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что уже через 3-4 недели Запорожская и Херсонская области, в том числе Херсон, могут быть освобождены от российских оккупантов. Об этом он сказал в интервью изданию "Главред".

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Маломуж говорит, что в ближайшие недели будет фактически окончен первый этап подготовки резерва и обучения на новейшем западном вооружении, которым сейчас снабжают ВСУ.

Генерал считает, что наступательная операция по окружению Херсона будет очень активная. В том числе, украинские воины будут пробивать пути к морю с целью создания условий для окружения войск РФ.

Для удержания Херсона у России нет мотивации. В случае окружения у рашистов появится мотивация лишь бежать.

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"Потому что российские военнослужащие будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Пока перешеек для выхода не заблокирован, поэтому им надо бежать раньше", – подчеркивает военачальник.

Для этого ВСУ создадут сильное давление не только в Херсонской, но и в Запорожской области. Это и будет первая стратегическая наступательная операция на украинском юге.

"То есть, в целом речь идет об освобождении юга в августе. Все предпосылки для этого либо уже есть, либо создаются сейчас. Я считаю, что мы в состоянии сделать, и за 3-4 недели мы можем реализовать крупные наступательные операции", – резюмировал Маломуж.

Напомним, ранее жителей Херсонщины предупредили, что ВСУ уже идут, и призвали их уехать подальше от позиций российских оккупантов.

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