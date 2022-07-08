Мариуполь снова остался без воды в разгар жары

Оккупанты не смогли наладить ни водоснабжение, ни подачу электричества так, чтобы не было сбоев

В Мариуполе оккупанты полностью остановили подачу воды по водопроводу, оставив жителей разрушенного городе без воды в условиях жары. Об этом сообщил в Телеграм советник мэра Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты объясняют прекращение водоснабжения необходимостью провести ремонтные работы. Андрющенко уверяет, что истинной причиной оказался сбой в системе электроснабжения по причине июльской жары.

“Как город будет выживать без воды в такую жару – вопрос без ответа. Мы же предупреждали, что такое произойдет. Даже говорили, что нужно сделать. Но нет. У оккупантов свой путь. К сожалению, ценой мариупольцев”, – сетует представитель мэрии.

Напомним, в Мариуполе россияне подготовили показательную квартиру для "красивой" пропагандистской картинки. Но авторы видеоролика не учли одного нюанса – из окон открывается вид на руины города.

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