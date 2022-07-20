Войска РФ за день потеряли 200 человек - Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уже уничтожили 1700 танков и 3905 бронемашин российских оккупантов.

Российские оккупационные войска вчера, 19 июля, потеряли в Украине около 200 человек. Всего за время войны их потери составили около 38 750 человек, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские защитники по состоянию на утро 20 июля 2022 года уничтожили 1700 танков, 3905 бронемашин, 856 артиллерийских систем, 250 РСЗО, сбили 221 самолет и 188 вертолетов, а также потопили 15 военных кораблей и катеров.

Самые большие потери вчера, 19 июля, враг понес на Бахмутском направлении.

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По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении 19 июля российские оккупанты наступали в районе Ивано-Дарьевки, бои продолжаются. На Бахмутском направлении враг пытается создать условия для наступления на Бахмут и Углегорскую ТЭС. Продолжаются бои в районах Берестовое и Новолуганское. Оккупанты пытались продвинуться в районе поселка Никольское, но успеха не добились.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua