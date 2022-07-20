Пентагон обещает быстрый и жесткий ответ, если РФ аннексирует часть Украины

США никогда не признает никаких "аннексированных" россиянами территорий.

Контр-адмирал Военно-морских сил США и официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал быстрый и жесткий ответ за попытку РФ аннексировать украинскую Донецкую, Луганскую области и части Запорожской и Херсонской областей. Его слова прозвучали на брифинге.

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Так, по словам Кирби, американская сторона фиксирует огромное количество доказательств из открытых и разведывательных источников, что Кремль планирует попытку аннексировать украинские территории.

"Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году", – говорит он.

По словам представителя Пентагона, РФ уже поставила незаконных контролируемых лиц на временно захваченных украинских территориях. И дальнейшие шаги известны: эти псевдовласти попытаются организовать референдум, после этого РФ использует это для аннексии частей Украины.

Российское правительство рассматривает план аннексии Донецкой, Луганской областей и частей Херсонской и Запорожской областей. Москва уже готовится к этому. В пример Кирби приводит попытки ввести обращение рубля на временно захваченных рашистами территориях, блокировку интерната, преследования украинцев с активной позицией и контроль над СМИ.

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Контр-адмирал уточняет, что хоть Кремль и не объявил дату псевдореферендумов, но его гауляйтеры сообщали, что они, вероятно, состоятся 11 сентября, вместе с региональными выборами в самой РФ.

Как бы то ни было, Кирби подчеркивает, что украинские воины смогут вернуть все территории страны военным путем, выбив из них россиян. Не останутся в стороне и союзники.

"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких "аннексированных" Россией территорий", – подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что США передаст Украине дополнительные HIMARS.

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