В Мариуполе начали COVID-вакцинацию “Спутником V"

Мариупольские антиваксеры неожиданно начали колоть себе российскую вакцину

Россияне предлагают жителям оккупированных территорий пройти вакцинацию против COVID российской вакциной "Спутник V", которую так и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, на текущий момент вакцинация для населения является добровольной. Тем не менее, коллаборантов, которые согласились работать в оккупационной администрации, заставляют колоть себе “Спутник” в обязательном порядке.

“И это самое интересное, потому что руководство оккупационной власти и круг первых коллаборантов были лидерами движения антивацинации. Ждем марша антиваксов в Мариуполе?“ – написал Андрющенко.

Напомним, из оккупированного Мариуполя в сторону РФ уехали только 6% жителей. Много депортированных мариупольцев ищут возможность уехать из России, вернуться в Украину, утверждает мэр города Вадим Бойченко.

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