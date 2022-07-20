"Мы проигрываем": Рашист жалуется на потери и "кривое" оружие – перехват

Он говорит собеседнице, что по телевизору не расскажут правду об обстановке на фронте.

СБУ опубликовала очередной перехват разговора одного из российских оккупантов на Харьковщине с родственниками из Подмосковья. Он жаловался семье на проигрыш, потери, "кривое" оружие и уничтоженную технику. Ролик опубликовала пресс-служба правоохранителей.

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"Россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии рф, которые им показывают по телевизору", – говорится в публикации.

В это же время родственникам российских оккупантов сложно смериться с тем, что у их "вояк" огромные потери, которые наносят украинские защитники. На это указывает телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.

Один из рашистов заявил родственникам из Подмосковья о проигрыше.

"Мы проигрываем… Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем". – заявляет российский военнослужащий.

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Говоря о потерях, он отметил, что в его полку из 90 танков осталось всего около 14 танков. На этом фоне крайне низкий уровень подготовки танкистов и артиллеристов.

По словам рашиста, военных обучают "по два дня", а после чего отравляют на передовую. В результате этого "вояки" не могут попадать по целям. А говоря о вооружении, в частности об артиллерии, захватчик сказал:

"…настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".

В сообщении подчеркивается, что на фоне огромных потерь россиян, как в живой силе, так и в технике, мотивация ВСУ не изменилась, а качество вооружения наших воинов только растет.

Например, ранее в США заявили, что Украина получит еще партию РСЗО HIMARS.

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