Касается не только Херсона – СНБО о приказе освободить юг

Очередность и сроки освобождения украинских территорий определяет военное командование

Порядок и сроки выполнения президентского приказа об освобождении южных регионов Украины будут определять сами военные. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "UA: Українське радіо".

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Данилов отметил, что приказ о деоккупации южных регионов касается не только в Херсонской области.

"Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях Ставки под председательством президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонщина, о которой все сейчас говорят, это не совсем отвечает действительности", – заявил Данилов.

Напомним, СБУ опубликовала очередной перехват разговора одного из российских оккупантов на Харьковщине с родственниками из Подмосковья. Он жаловался семье на проигрыш, потери, "кривое" оружие и уничтоженную технику.

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