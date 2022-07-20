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Украина планирует стать экспортером газа в Европу, – министр Галущенко

Если государственная добыча газа в стране упала, то в частном секторе наоборот она выросла.
Украина планирует стать экспортером газа в Европу, – министр Галущенко
Иллюстрированное фото / facebook.com/profile.php?id=100052259093871

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина планирует не только отказаться от импорта природного газа, но и в будущем стать экспортером газа в Европу. У нашей страны есть огромный потенциал для добычи "голубого топлива". Слова Галущенко передает "Интерфакс-Украина".

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"Относительно добычи, то здесь Украина имеет огромный потенциал. Есть реальные исследованные участки, где можно добывать. К сожалению, на шельфе это пока невозможно, но после победы мы к этому сразу вернемся. Мы не хотим импортировать газ. От слова совсем. А хотим жить путем собственной добычи", – говорит министр.

Это лишь первый этап. А вот второй этап заключается в наращивании добычи газа до такого уровня, что Украина будет экспортировать его в Европу, подчеркивает он.

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По словам Галущенко, хоть в стране очень упала государственная добыча газа, но в частном секторе она выросла. После победы он обещает много инвестиций в отрасль газодобычи.

Напомним, ранее Кабинет министров заморозил цену на газ для теплосетей.

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