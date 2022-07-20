В Минобороны объяснили, что нельзя украинцам писать в соцсетях

Информация о последствиях и видах оружия, которые использует ВСУ, не должна разглашаться, чтоб ей не воспользовался противник, отметила Анна Маляр.

Украинцам не стоит во время войны сообщать о последствиях обстрелов и видах оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Причина заключается в том, что эта информация хоть и кажется гражданским не очень ценной, все же используется российскими оккупантами.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, действительно используется врагом. К примеру, не нужно называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели. Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб", - отметила чиновница.

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