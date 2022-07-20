Разведчики и детективы НАБУ вывели с оккупации военнослужащего

Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сотрудники ГУР МО Украины и детективы НАБУ успешно эвакуировали украинского военнослужащего со временно оккупированной территории юга нашей страны. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что спецоперация прошла успешно. Украинский военнослужащий не пострадал.

Также в сообщении говорится, что с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину, украинские разведчики и представители других служб провели несколько успешных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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