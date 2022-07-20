Поврежденный мост через Днепр в Херсоне частично закрыли

Теперь оккупанты не могут гонять по нему бронетехнику и грузовики снабжения

Российские оккупанты ограничили движение по Антоновскому мосту в Херсоне после того, как он был поврежден в результате артиллерийского удара ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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"После ударов ВСУ по Антоновскому мосту оккупационные власти объявили о "временном ограничении автотранспортного движения по мосту". Через мост будут пропускать только легковой автотранспорт", – говорится в сообщении.

При этом Херсонская обладминистрация настоятельно рекомендует жителям оккупированного города на время воздержаться от поездок по этому мосту, если для этого нет острой необходимости.

Напомним, при атаке на мост в Херсоне уничтожена вражеская ПВО. Украинские военные обстреляли Антоновский мост, вследствие чего были разбиты укрепления оккупантов возле него..

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