С территории РФ обстреляли Сумщину и попали в церковь

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Войска РФ с территории России сегодня, 20 июля, вновь обстреляли Сумскую область. В результате повреждена церковь, сообщил в своем Telegram-канале председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в частности, враг из ствольной артиллерии обстрелял одно из сел Эсмановской территориальной общины. В результате этого повреждена церковь и сельский туалет. Кроме того, повреждена линия электропередач.

Также войска РФ с территории России сегодня обстреляли Шосткинский район Сумской области. Враг применял минометы. Были ли пострадавшие и разрушения – не сообщается.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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Последствия вражеского обстрела / t.me/Zhyvytskyy

Последствия вражеского обстрела / t.me/Zhyvytskyy

Последствия вражеского обстрела / t.me/Zhyvytskyy