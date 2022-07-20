На Волыни члены благотворительного фонда продавали "гуманитарку"

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В Волынской области задержали членов благотворительного фонда, которые продавали военную амуницию, полученную в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным следствия, члены благотворительного фонда получали из стран Евросоюза благотворительную помощь для ВСУ. Однако, вместо того, чтобы бесплатно передавать гуманитарную помощь украинским защитникам, они продавали ее третьим лицам.

Правоохранители 19 июля разоблачили руководителя одного из отделений благотворительного фонда, когда она продавала гуманитарную помощь на общую сумму 600 000 гривен. В частности, она хотела продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит, 50 пар военных берцев и др.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua